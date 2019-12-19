В эфире Общественного телевидения Германии MDR прозвучали данные о деятельности армянской мафии в этой стране и показан документальный фильм

В информации, авторами которой являются Аксель Хеммерлинг и Людвиг Кендзиа, рассказывается о том, как в разные годы в городах Веймар, Эрфурт и Айхсфельд федеральной земли Тюрингия Германии происходили вооруженные столкновения, а также многолетние конфликты между различными мафиозными кланами с участием армянской мафии.

Отмечается, что в результате изучения 58 000 страничных документов местных правоохранительных органов различных регионов Германии стало известно о том, что вышеназванные вооруженные столкновения являются не отличными друг от друга преступлениями, а последствиями многолетних «войн» между мафиозными кланами.

Отмечается, что в вышеназванных перестрелках установлено участие различных мафиозных главарей, управление армянскими мафиозными группами в Берлине и Восточной Германии «ворами в законе» из Бельгии и Франции, достижение относительного «мира» в конфликтах с привлечением армянской мафии усилиями известных «воров в законе», действующих на постсоветском пространстве (в России, Армении, Грузии, Украине).

Отмечается, что в корне инцидентов, произошедших в 2013 и 2014 годах с участием армянских мафиозных кланов в городах Веймар и Эрфурт, находится автомобильный бизнес стоимостью миллионы евро, а также борьба за контроль над повторной продажей в Германии краденных автомобилей, перевозимых из Германии в Польшу, после разделения их на части.

А события в городе Айхсфельд представляются как результат противостояния внутри одной армянской династии, обосновавшейся здесь более 20 лет назад и имеющей обширные родственные связи в Германии, Франции, Бельгии и Армении. Подчеркивается, что внутрисемейные противоречия начались еще в 2005 году кровавыми столкновениями, сопровождавшимися убийствами, в 2017 и 2018 годах вновь сопровождались кровавыми преступлениями, в связи с этим полиция провела несколько операций, произошли аресты. Со ссылкой на внутренние документы правоохранительных органов сообщается, что вышеназванная семья осуществляет торговлю автомобилями между Бельгией и Германией, есть подозрения о незаконной перевозке наркотических средств в автомобилях, доставляемых в Тюрингию, Саксонию и Саксонию-Анхальт. Отмечается, что члены клана занимаются также незаконной торговлей спиртных напитков. Сообщается, что мафиозный клан в Айхсфельде не был связан с мафией, участвовавшей в вооруженных противостояниях в Веймаре и Эрфурте в 2013-2014 годах, и осуществлял абсолютно независимую деятельность.

В вышедшем в эфир 27.11.2019 документальном фильме «Крестные отцы в Германии: армянская мафия и воры в законе» (https://www.mdr.de/tv/programm/video-359496_zc-12fce4ab_zs-6102e94c.html) предоставляется информация о сути понятия «вор в законе», рассказывается об армянских преступных объединениях в Европе, имеющих мафиозную структуру такого типа. В фильме сообщается об операции FATİL, проведенной против армянской мафии в Германии, представляются факты о «бизнес»-связях армянской мафии в Германии с итальянской мафией (изготовление фальшивых денежных купюр, торговля наркотиками), сообщается о недавней крупной операции против армянской мафии в Испании, наличии сильной иерархии в армянских мафиозных кланах, постоянном расширении этих сетей путем незаконной миграции.

В фильме также отмечается, что Армения на протяжении десятков лет является коррумпированной страной с наличием клептократии, подчеркиваются связи главарей армянской мафии с бывшими властями Армении, сообщается об объявлении новой властью страны войны «ворам в законе».

В фильме также предоставляется слово политическому беженцу, 10 лет назад нашедшему убежище в Германии и представившемуся как профессор Аветис Садоян. Он рассказывает о широком масштабе преступности в армянском обществе и негативных воздействиях клептократии на простых граждан. По его словам, обычно граждане берут пример с успешных людей и в Армении такими людьми являются именно криминальные элементы. Он отмечает, что согласно результатам одного исследования, 95 процентов мужчин в Армении используют криминальный жаргон в своей речи. Он призывает произошедшую в Армении «революцию» положить конец данному менталитету. А.Садоян также утверждает, что миллиарды были выведены из Армении посредством мафиозных структур и призывает правоохранительные органы Германии оказать помощь для возвращения этих денег гражданам Армении.

В фильме также подчеркивается, что «революция» в Армении многое оставила неизменным. Так, Ашот Смбатян, которого в фильме называют «хитрым человеком», с 2015 года остается послом Армении в этой Германии.

Отмечается, что сразу же после перестрелки в Эрфурте (2014 год) и информирования MDR об этом, он совершает неожиданный визит в Тюрингию, в ходе визита которого встречается с премьер-министром этой земли, а также по настойчивой просьбе встречается с министром внутренних дел и предложил ему сотрудничество между федеральной землей Тюрингия и Арменией в области безопасности. Сообщается, что эти действия посла Армении были неоднозначно встречены со стороны Федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA) и Уголовного управления земли Тюрингия (LKA). Сообщается, что посол не хотел публично обсуждать свои действия, а также подал в суд на СМИ – MDR и Der Spiegel (письмо номер SBRL/1437/19) и данный судебный процесс все еще продолжается.

Отметим, что телеканал MDR и журнал Der Spiegel совместно исследуют деятельность армянской мафии в Германии и с ноября прошлого года публикуют материалы на эту тему. В информации также было подчеркнуто, что посол Армении в Германии А.Смбатян имеет связи с организованной преступностью. Напомним, что одноименный документальный фильм должен был выйти в эфир еще год назад – 7 ноября 2018 г., и в то время на основании иска посла Армении Берлинский суд временно запретил его показ до проверки фактов об армянском после, обнародованных в фильме. Видимо, фильм в настоящее время вышел в эфир после изъятия фактов об армянском после.

В фильме также повествуется о хорошо известных общественности членах армянской мафии. Отмечается, что имена профессиональных боксеров Мурата Каро и Артура Абрахама проходят в следственных документах, представлены факты об участии этих криминальных элементов в создании германо-армянского форума с участием депутатов Бундестага Альберта Вайлера и Манфреда Грунда (Примечание: оба депутата являются армянскими лоббистами и находятся в списке «нежелательных лиц» Азербайджана), в том числе посла Армении, а также по приглашению вышеуказанных депутатов в мероприятиях, проведенных вместе с послом Армении в регионах Германии. Подчеркивается, что в офисах Бундестага обоих депутатов работают армянские сотрудники (Примечание: в офисе А.Вайлера работает Алла Серобян, а в офисе М.Грунда – Андроник Асланян), один из них занимается риэлторским бизнесом (Примечание: сотрудник М.Грунда А.Асланян имеет компанию по недвижимости Elase Real Estate).

Давший интервью в фильме депутат Бундестага, президент германо-армянского форума А.Вайлер напрямую не коснулся форума, в ходе которого тема армянской мафии не обсуждалась. Однако, по его словам, он говорил с послом Армении о вышеотмеченных фактах и сказал ему, что в случае, если станет известно, что кто-то из участников форума совершил преступление, то они окажут помощь в расследовании и депортации из Германии данного лица.