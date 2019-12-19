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В Ереване обвалился пол здания военного комиссариата: пострадали 11 человек – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 17:57 ~ 1 минута на чтение 370
В Ереване обвалился пол здания военного комиссариата: пострадали 11 человек – ФОТО – ВИДЕО

В Ереване в результате обвала пола в здании военного комиссариата N1 пострадали 11 человек, жертв нет.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Сигнал о произошедшем поступил в МЧС около 15:35 часов. Выехавшие на место спасатели выяснили, что обвалился пол на первом этаже (около 25 кв.м). Других подробностей пока нет.

Пользователь сети Лева Акопян написал, что во время обвала в здании находились более сотни призывников, а на улице их ждали родители.

Он считает, что обвал произошел из-за того, что здание очень старое и полы не выдержали большого количества людей. Судя по записи Акопян, сам он находился в здании и успел сделать фотографии и видео.

Sputnik - Армения

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