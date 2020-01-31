В этом районе Баку хуже всего ведется работа по озеленению – ФОТОФАКТ

В начале сентября 2019 года Исполнительная власть Баку обратилась к предпринимателям, руководителям предприятий и организаций и порекомендовала им озеленять территорию возле своих объектов, постоянно поддерживать ее в надлежащем эстетическом состоянии.

Как сообщил тогда 1news.az руководитель пресс-службы Исполнительной власти Баку Исрафил Керимов, подобная практика существует во многих странах мира.

«С этой целью глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов подписал распоряжение о создании и сохранении в столице зеленых уголков. В распоряжении руководителям рекомендуется создавать и сохранять зеленые уголки перед своими торговыми и другими нежилыми объектами», - подчеркнул тогда И.Керимов.

Можно отметить, что предприниматели Баку, а также различные учреждения откликнулись на призыв ИВ и активно начали озеленять столицу. И вот, по прошествии почти 5 месяцев, инициативная группа «Зеленый Баку» на основе проведенных мониторингов составила рейтинг семи центральных районов города и объектов в Баку с наилучшими и наихудшими показателями в плане работы по озеленению и созданию зеленых уголков.

Как сообщили 1news.az в Инициативной группе, рейтинг возглавил Хатаинский район – именно там проделана наиболее масштабная работа по озеленению.

Затем по списку идут Наримановский и Сабаильский районы. А последнее место в рейтинге занял Насиминский район. Также не удовлетворительна работа по озеленению в Ясамальском районе.

Инициативная группа «Зеленый Баку» также обнародовала фотографии объектов, которые заняли первые и последние места в рейтинге.

На фото вначале показана ситуация в Хатаинском, Наримановском, Саьаильском районах, а затем – неудовлетворительный ход работ в Насиминском и Ясамальском районах.

«Создание зеленых уголков и бережное отношение к ним должно быть делом не только соответствующих государственных органов, но и каждого любящего свой город человека. Считаем своим долгом показать общественности объекты, владельцы которых, зарабатывая большие деньги, безответственно относятся к благоустройству и озеленению прилегающей территории. В настоящее время уточняются истинные владельцы таких объектов, имена которых будут представлены на суд общественности.

Если каждый из нас посадит дерево, создаст зеленый уголок или будет ухаживать за зелеными насаждениями, то Баку станет намного краше и зеленее», - заявили в «Зеленом Баку».

Тимур Рзаев, Э.Т.

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