В Евлахском районе проведены рейды против нарушителей карантинных мер – ФОТО

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Исполнительная власть Евлаха приняла серьезные меры для выполнения инструкций, данных на республиканской видеоконференции Оперативного штаба под председательством премьер-министра Али Асадова.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ИВ Евлахского района, под руководством главы ИВ Евлахского района Анара Тагиева были начаты рейды мобильных групп, состоящих из районного прокурора, начальника районной полиции, ответственных представителей соответствующих органов, работников муниципалитета, активной молодежи и волонтеров.

Во время рейдов на предприятиях общественного питания и торговли проводятся разъяснительные работы с гражданами, серьезные нарушения документируются сотрудниками полиции.

Объекты, работающие с нарушением требований Оперативного штаба Кабинета министров, в последний раз получают предупреждение и инструкции по использованию медицинских масок и строгому соблюдению правил санитарии и гигиены.

На всех объектах, где проводились рейды, персоналу также предоставляется подробная информация об использовании средств индивидуальной защиты и важности поддержания социальной дистанции.

Рейды и мероприятия по повышению осведомленности в районе будут продолжены каждый день в течение периода карантина.

Эльшан Рустамов