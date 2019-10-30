В Габале автомобиль врезался в столб, есть пострадавшие – ФОТО

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В Габале произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Как сообщает АПА, авария произошла сегодня примерно в 16:00 на автомобильной дороге Габала-Агдаш.

У легкового автомобиля марки «ГАЗ 2410» (10-KD-881) лопнула шина и, сойдя с дороги он врезался в столб электропередачи. В результате происшествия пострадали три женщины, находившиеся в автомобиле. Пострадавшие доставлены в Габалинскую центральную районную больницу.

Сообщается о том, что женщины возвращались со свадьбы.

По факту проводится расследование.