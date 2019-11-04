В Германии засомневались в экологичности сжигания мусора

Сжигание мусора может оказаться не столь безобидным методом утилизации отходов, как думали до сих пор, cообщает DW.

«Очень часто приходится слышать мнение о том, что сжигание мусора представляет собой экологичную технологию, не оставляющую после своего применения побочных отходов, - рассказывает в интервью DW Томас Фишер (Thomas Fischer) из экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH). - Но это не так!».

В результате горения выделяются канцерогенные вещества - диоксины и фураны, а по итогам процесса утилизации остаются токсичные для окружающей среды и человека шлаки. Ряд экспертов видит в этих веществах один из факторов, вызывающих у людей онкологические заболевания, заболевания дыхательных путей, нервной системы, а также наследственные заболевания.

Но эти опасения разделяют далеко не все специалисты.

«Сжигание отходов при наличии современного оборудования не представляет опасности с точки зрения выбросов в атмосферу, - говорит Хеннинг Фриге (Henning Friege), эксперт по экологии и химик по образованию. - Технический прогресс к середине 1990-х годов полностью решил проблему воздействия сжигания мусора на здоровье человека».

Действительно, современные технологии фильтрации позволяют до минимума снизить вредные выбросы. Как указывает объединение мусоросжигающих предприятий Германии (ITAD), сжигание отходов является сегодня «безопасным, чистым и экологичным».

В качестве основного аргумента в профильном объединении указывают на использование горения для производства электроэнергии или теплоснабжения: например, в 2018 году таким способом был произведен объем электроэнергии, сравнимый с мощностью угольной электростанции средних размеров.

Более того: согласно исследованиям государственного Агентства по охране окружающей среды США, по объемам выброса в атмосферу углекислого газа получение электричества путем сжигания мусора более экологично, чем использование для этой цели угля или нефти - и уступает оно только газовым электростанциям.

А.А.