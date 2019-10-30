В Гейгельском районе пропал пастух 

В Гейгельском районе разыскивается пропавший без вести пастух.

Как сообщили АПА в региональной группе пресс-службы МВД, житель села Керкендж Шамахинского района Мамед Эллазов, 1961 г.р., пропал без вести 27 октября утром в поселке Фирузабад Геранбойского района.

По сообщению, М.Эллазов ушел с фермы, где он работал пастухом, и больше не вернулся.

Приметы М.Эллазова: рост 160-165 см, худощавый, волосы темные с проседью, глаза карие.

Мужчина был в камуфляжной форме, в шапке и кроссовках.

Просьба к обладающим какой-либо информацией об М.Эллазове, звонить по следующим номерам: 022-205-22-79, 022-205-50-57 или (055) 545-11-02, (070)252-22-44.

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