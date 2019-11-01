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В Грузии азербайджанцы попали в ДТП: есть погибшие и раненые - ФОТО

1 Ноября, 2019 в 23:45 ~ 1 минута на чтение 314
В Грузии азербайджанцы попали в ДТП: есть погибшие и раненые - ФОТО

В Марнеульском районе Грузии, где компактно проживают этнические азербайджанцы, произошло тяжелое ДТП. 

Как сообщает АПА, авария произошла сегодня около 19 часов вечера.

По сообщению, на участке магистрального шоссе Марнеули-Красный мост у села Церетели автомобиль марки "ВАЗ-2107" столкнулся со встречным микроавтобусом марки Ford. В "ВАЗ" сразу после столкновения сзади врезался еще один Ford.  

В результате аварии водитель "Жигулей" скончался на месте происшествия. Пострадавшая женщина средних лет скончалась по дороге в больницу. 

Среди пострадавших есть двое малолетних детей.

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