В ходе ночного учения выполнены боевые стрельбы - ФОТО - ВИДЕО

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2019 год, на общевойсковом полигоне воинское объединение провело ночное учение с боевой стрельбой.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, согласно сценарию, задействованные в учении мотострелковые, артиллерийские, бронетанковые и инженерно-саперные подразделения выполнили задачи по отражению атаки противника в ночное время нанесением ему ответных ударов на разных направлениях и переходу от обороны к контрнаступлению наших войск.

Эльшан Рустамов