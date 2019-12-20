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В ходе ночного учения выполнены боевые стрельбы - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 09:25 меньше минуты на чтение 230
В ходе ночного учения выполнены боевые стрельбы - ФОТО - ВИДЕО

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2019 год, на общевойсковом полигоне воинское объединение провело ночное учение с боевой стрельбой.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, согласно сценарию, задействованные в учении мотострелковые, артиллерийские, бронетанковые и инженерно-саперные подразделения выполнили задачи по отражению атаки противника в ночное время нанесением ему ответных ударов на разных направлениях и переходу от обороны к контрнаступлению наших войск.

Эльшан Рустамов

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