В Индии в ДТП с автобусом погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли и 40 получили ранения при падении автобуса в ущелье индийском штате Ассам, сообщает издание India Today.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, после чего тот врезался в придорожный электрический столб, перевернулся и упал.
В результате инцидента пять человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице.
Пострадавшие получили тяжелые травмы и были госпитализированы в ближайшую больницу.
Первыми на помощь подоспели местные жители. В спасательной операции также участвовали представители армии и полиции.
Главный министр штата Сарбананда Соновал выразил соболезнования в связи с гибелью людей и поручил местным властям оказать всю возможную помощь пострадавшим.
РИА Новости