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В Индии в ДТП с автобусом погибли семь человек

Сегодня в 20:29 ~ 1 минута на чтение 89
В Индии в ДТП с автобусом погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли и 40 получили ранения при падении автобуса в ущелье индийском штате Ассам, сообщает издание India Today.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, после чего тот врезался в придорожный электрический столб, перевернулся и упал.

В результате инцидента пять человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице.

Пострадавшие получили тяжелые травмы и были госпитализированы в ближайшую больницу.

Первыми на помощь подоспели местные жители. В спасательной операции также участвовали представители армии и полиции.

Главный министр штата Сарбананда Соновал выразил соболезнования в связи с гибелью людей и поручил местным властям оказать всю возможную помощь пострадавшим.

РИА Новости

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