В Испании за сутки умерли 288 пациентов с коронавирусом

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Число жертв коронавируса за сутки в Испании продолжает снижаться – за последний день умерли 288 человек с диагнозом COVID-19, сообщает минздрав.

Это самый низкий показатель за последние 37 дней. Всего с начала эпидемии умерли 23 190 человек.

За минувшие сутки при помощи тестов ПЦР выявлено 1 729 новых случаев заражения, всего с начала эпидемии – 207 634.

Число выздоровевших за сутки (3 024) вновь превысило число заболевших, всего выздоровели с начала эпидемии 98 732 пациента.

Число медиков, у которых выявлен коронавирус с начала эпидемии, достигло 37,5 тысячи человек.

Ria.ru