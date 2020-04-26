В Италии число жертв коронавируса возросло на 260 человек

Это самый низкий прирост с 14 марта, когда сообщалось о 175 погибших. В субботу было зарегистрировано 415 смертельных исходов. 27 марта итальянские власти сообщили о рекорде по числу скончавшихся за сутки, который составил 969 смертельных исходов.

Выздоровевшими за сутки объявлены 1808 жителей Италии. Общее число вылечившихся достигло 64 928.

Общее число случаев заражения за все время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, составило 197 675 с приростом в 2324. В субботу этот показатель вырос на 2357 случаев.

Число зараженных без учета выздоровевших и скончавшихся выросло на 256 после недели сокращения. Накануне падение составило 680 случаев.