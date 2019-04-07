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В Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4

Сегодня в 10:30 ~ 1 минута на чтение 247
В Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в пятницу утром в Тирренском море у южных берегов Италии, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV).

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 06.31. Эпицентр землетрясения находился на глубине 11 километров в море у берегов южноитальянской области Калабрия близ города Скалеа. Колебания земной поверхности явственно ощущались в этом городе и ряде других населенных пунктов области. Подземный толчок сильно напугал многих местных жителей, которые в страхе спешно покинули свои дома.

По информации властей Калабрии, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.

Ria.ru

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