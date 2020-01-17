1news.az
Экономика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Кабинете Министров состоялось совещание, посвященное регулированию трудовых отношений

17 Января, 2020 в 23:50 ~ 5 минут на чтение 29
В Кабинете Министров состоялось совещание, посвященное регулированию трудовых отношений

13 января на совещании, посвященном итогам минувшего года, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал определенные поручения правительству. В связи с этим 17 января в Кабинете Министров состоялось совещание.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, первое совещание в связи с выполнением этих поручений было посвящено вопросу легализации неофициальной занятости. Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов сообщил, что на совещании, посвященном итогам 2019 года, Президент Ильхам Алиев дал правительству более 25 поручений. Кабинет Министров систематизировал эти поручения и подготовил План мероприятий для их исполнения, в связи с этим подписано соответствующее распоряжение.

Премьер-министр Али Асадов сказал, что Президент Ильхам Алиев на совещании особо подчеркнул важность предотвращения неофициальной занятости, повышения прозрачности, отметил, что нынешнее совещание – первое мероприятие, посвященное исполнению поручений Президента.

Али Асадов подчеркнул, что повышение за последние 2 года на более чем 37 процентов выплат в Государственный фонд социальной защиты является реальным показателем проводимых реформ. В результате проделанной работы расширяется налоговая база. Однако политическая воля Президента Азербайджана заключается в том, что эта работа должна еще более усилиться.

Проинформировав о работе, проделанной до настоящего времени по решению предусмотренных вопросов, и поставленных задачах, заместитель премьер-министра, председатель комиссии Али Ахмедов сказал, что за последние 15 лет в стране созданы свыше 2 миллионов новых рабочих мест, уровень безработицы снизился до 5 процентов. План мероприятий состоит из 5 разделов и 36 статей. До настоящего времени полностью выполнены 18, частично – 7 из этих статей, работа по 11 статьям будет регулярно выполняться. Со второй половины 2017 года до конца 2019 года наблюдается увеличение в целом до 300 тысяч трудовых договоров. Повышение динамики из года в год – также хороший показатель. Только в 2019 году этот показатель составил 153 тыс. Увеличение до 300 тыс. в целом в процентном выражении означает 21,2 процента повышения занятости населения.

Доложивший о работе, проводимой в сфере защиты трудовых и социальных прав населения, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил, что 99 тыс. из 153 тыс. зарегистрированных в 2019 году роста трудовых договоров, приходятся на долю частного сектора.

Министр экономики Микаил Джаббаров отметил, что в 2019 году в деле предотвращения неофициальной занятости на местах был приведен ряд оперативных налоговых мероприятий. В течение года было выявлено 7294 факта нарушения и в соответствии с законодательством, поскольку это был первый случай, предпринимателям было сделано письменное предупреждение. Однако в отношении лиц, которые не сделали из этого вывода и повторно допустили нарушение, была применена финансовая санкция в размере 268 тысяч манатов, по 27 фактам возбуждено уголовное дело. В течение года поступления по социальным страховым выплатам, осуществляемым по линии налоговых органов, увеличившись на 26 процентов, составили 2 млрд 931 млн манатов, прогноз был исполнен на 105,8 процента.

Председатель Государственного статистического комитета Таир Будагов отметил, что за прошедшие 2 года в результате деятельности комиссии были достигнуты важные успехи, создано очень сильная институциональная база. Реальные результаты проявляются и в динамике проделанной работы. Государственный статистический комитет на основе методологии, совместно согласованной с министерствами экономики, а также труда и социальной защиты населения, провел исследования по оценке уровня неофициальной занятости. Для подготовки этих исследований на основе международной методологии были привлечены зарубежные эксперты.

Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Ульви Мехдиев сказал: «Исследования показывают, что одной из областей, где неофициальная занятость находится на высоком уровне, является строительный сектор. В 2017-2019 годах в этой области был проведен 171 мониторинг, было подписано 170 тыс. 600 трудовых соглашений, из которых 90 тыс. 451 или 45 процентов являются договорами, заключенными работодателями именно в результате этих мониторингов. То есть, мониторинги способствовали оформлению 45 процентов трудовых соглашений в этом секторе».

Председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев отметил, что комитет в рамках работы по предотвращению неофициальных трудовых отношений в области строительства направляет данные о лицензиях на строительство, юридических и физических лицах, получивших лицензию, в Мониторинговый центр трудовых отношений Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.

Председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПА) Саттар Мохбалыев отметил, что в последнее время работа, проведенная в Азербайджане в связи защитой трудовых прав, высоко оценивается в Международной организации труда.

В обсуждениях приняли участие министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде, председатель правления Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли, заместитель министра внутренних дел Исмет Алиев, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Оруджали Гаджиев, президент Азербайджанской конфедерации предпринимателей Мамед Мусаев.

В заключение соответствующим структурам были даны поручения о сохранении вопроса на контроле и периодической подготовке отчета, согласно указанию Президента Азербайджана отмечена важность тесной координации.

1news.az

29

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Экономика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены