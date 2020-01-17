В Кабинете Министров состоялось совещание, посвященное регулированию трудовых отношений

13 января на совещании, посвященном итогам минувшего года, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал определенные поручения правительству. В связи с этим 17 января в Кабинете Министров состоялось совещание.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, первое совещание в связи с выполнением этих поручений было посвящено вопросу легализации неофициальной занятости. Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов сообщил, что на совещании, посвященном итогам 2019 года, Президент Ильхам Алиев дал правительству более 25 поручений. Кабинет Министров систематизировал эти поручения и подготовил План мероприятий для их исполнения, в связи с этим подписано соответствующее распоряжение.

Премьер-министр Али Асадов сказал, что Президент Ильхам Алиев на совещании особо подчеркнул важность предотвращения неофициальной занятости, повышения прозрачности, отметил, что нынешнее совещание – первое мероприятие, посвященное исполнению поручений Президента.

Али Асадов подчеркнул, что повышение за последние 2 года на более чем 37 процентов выплат в Государственный фонд социальной защиты является реальным показателем проводимых реформ. В результате проделанной работы расширяется налоговая база. Однако политическая воля Президента Азербайджана заключается в том, что эта работа должна еще более усилиться.

Проинформировав о работе, проделанной до настоящего времени по решению предусмотренных вопросов, и поставленных задачах, заместитель премьер-министра, председатель комиссии Али Ахмедов сказал, что за последние 15 лет в стране созданы свыше 2 миллионов новых рабочих мест, уровень безработицы снизился до 5 процентов. План мероприятий состоит из 5 разделов и 36 статей. До настоящего времени полностью выполнены 18, частично – 7 из этих статей, работа по 11 статьям будет регулярно выполняться. Со второй половины 2017 года до конца 2019 года наблюдается увеличение в целом до 300 тысяч трудовых договоров. Повышение динамики из года в год – также хороший показатель. Только в 2019 году этот показатель составил 153 тыс. Увеличение до 300 тыс. в целом в процентном выражении означает 21,2 процента повышения занятости населения.

Доложивший о работе, проводимой в сфере защиты трудовых и социальных прав населения, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил, что 99 тыс. из 153 тыс. зарегистрированных в 2019 году роста трудовых договоров, приходятся на долю частного сектора.

Министр экономики Микаил Джаббаров отметил, что в 2019 году в деле предотвращения неофициальной занятости на местах был приведен ряд оперативных налоговых мероприятий. В течение года было выявлено 7294 факта нарушения и в соответствии с законодательством, поскольку это был первый случай, предпринимателям было сделано письменное предупреждение. Однако в отношении лиц, которые не сделали из этого вывода и повторно допустили нарушение, была применена финансовая санкция в размере 268 тысяч манатов, по 27 фактам возбуждено уголовное дело. В течение года поступления по социальным страховым выплатам, осуществляемым по линии налоговых органов, увеличившись на 26 процентов, составили 2 млрд 931 млн манатов, прогноз был исполнен на 105,8 процента.

Председатель Государственного статистического комитета Таир Будагов отметил, что за прошедшие 2 года в результате деятельности комиссии были достигнуты важные успехи, создано очень сильная институциональная база. Реальные результаты проявляются и в динамике проделанной работы. Государственный статистический комитет на основе методологии, совместно согласованной с министерствами экономики, а также труда и социальной защиты населения, провел исследования по оценке уровня неофициальной занятости. Для подготовки этих исследований на основе международной методологии были привлечены зарубежные эксперты.

Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Ульви Мехдиев сказал: «Исследования показывают, что одной из областей, где неофициальная занятость находится на высоком уровне, является строительный сектор. В 2017-2019 годах в этой области был проведен 171 мониторинг, было подписано 170 тыс. 600 трудовых соглашений, из которых 90 тыс. 451 или 45 процентов являются договорами, заключенными работодателями именно в результате этих мониторингов. То есть, мониторинги способствовали оформлению 45 процентов трудовых соглашений в этом секторе».

Председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев отметил, что комитет в рамках работы по предотвращению неофициальных трудовых отношений в области строительства направляет данные о лицензиях на строительство, юридических и физических лицах, получивших лицензию, в Мониторинговый центр трудовых отношений Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.

Председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПА) Саттар Мохбалыев отметил, что в последнее время работа, проведенная в Азербайджане в связи защитой трудовых прав, высоко оценивается в Международной организации труда.

В обсуждениях приняли участие министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде, председатель правления Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли, заместитель министра внутренних дел Исмет Алиев, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Оруджали Гаджиев, президент Азербайджанской конфедерации предпринимателей Мамед Мусаев.

В заключение соответствующим структурам были даны поручения о сохранении вопроса на контроле и периодической подготовке отчета, согласно указанию Президента Азербайджана отмечена важность тесной координации.

1news.az