В Карабахе застрелился армянский солдат

В оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана от огнестрельного ранения скончался солдат армянских вооруженных сил.

Как сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу следственного комитета Армении, 4 ноября около 19:30 в оружейной комнате воинской части был найден военнослужащий-срочник Эрик Арутюнян с огнестрельным ранением в области подбородка.

По дороге в госпиталь солдат скончался. По факту во втором гарнизонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 110 («Доведение до самоубийства») уголовного кодекса Армении. Ведется следствие.

1news.az