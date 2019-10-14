В Каталонии протестуют против вынесенного приговора по делу о референдуме

Акции протеста начались в Каталонии после вынесения приговора политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.

Студенты университетского района Барселоны перекрыли одну из важнейших улиц каталонской столицы – проспект Диагональ, кроме того, блокированы еще ряд улиц.

Студенты ранее объявили о проведении забастовки 17 и 18 октября.

Различные ассоциации призывают через социальные сети людей выйти на улицы города.

Общественная организация Omnium Cultural, чей лидер Жорди Куишар приговорен к девяти годам, заключения призвала людей прийти к ее штаб-квартире, кроме того, она созвала срочное заседание руководства.

Глава женералитета Ким Торра собирается выступить в ближайшие часы со специальным заявлением.

Общественная организация "Каталонское гражданское общество", выступающее за территориальную целостность страны и соблюдение закона в автономном сообществе, призвало власти Каталонии подчиниться решению суда. Там заявили, что готовы "защищать на улицах и где это необходимо правовое государство, принцип разделения властей".

Акция протеста началась в Жироне – на улицы вышли студенты и сотрудники местного университета, предполагается, что они направятся к зданию представительства правительства Каталонии. Кроме того, сообщается, что студенты перекрыли одну из улиц на выезде из города.

Усилено полицейское патрулирование вокзалов в Барселоне и Жироне – власти опасаются перекрытия железнодорожного сообщения.

В понедельник Верховный суд Испании вынес приговоры в отношении 12 политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от девяти до 13 лет заключения. Еще трое – в неподчинении и приговорены к штрафу.

Ria.ru