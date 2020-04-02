В Казахстане начинает действовать внедренная в Азербайджане система получения разрешений

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Как уже передавал 1news.az, внедренная в Азербайджане «Система получения разрешений и мониторинга во время применения особого карантинного режима» за короткий период доказала свою эффективность и уже заинтересовала ряд стран, среди которых Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и ОАЭ. Эти страны уже выразили желание внедрить азербайджанскую систему в своих странах.

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Как передает 1news.az cо ссылкой на Астанинский Хаб, при содействии Астанинского Хаба госслужбы акимат Туркестана начал применять удобную и простую для населения систему онлайн-регистрации въезда, выезда и передвижения граждан по городу во время карантина.

На основе изученных инновационных решений и исходя из своей миссии, Хаб предоставляет госорганам информацию о новых технологиях, которые применяются в ряде стран в условиях пандемии. В частности, сведения об онлайн-системах регистрации передвижения граждан, используемых в Азербайджане, Греции, ОАЭ, были направлены в правительство, министерства, ведомства и акиматы Казахстана.

Акимат Туркестана, применив опыт Азербайджана, разработал онлайн-систему регистрации передвижения граждан. С ее помощью жители города могут в онлайн-режиме получать разрешение на передвижение в целях приобретения продовольственных товаров и лекарственных средств; получения экстренных медицинских и лечебных услуг; выхода на работу в организации жизнеобеспечения населения; участия в траурной процессии. Данное инновационное решение было предоставлено Госагентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана по запросу Хаба.

1news.az