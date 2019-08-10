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В Китае из-за тайфуна «Лекима» погибли 13 человек, 16 пропали без вести - ВИДЕО

Сегодня в 12:18 ~ 1 минута на чтение 377
В Китае из-за тайфуна «Лекима» погибли 13 человек, 16 пропали без вести - ВИДЕО

По меньшей мере 13 человек погибли, еще 16 пропали без вести в результате супертайфуна "Лекима", который обрушился на восток Китая в первые часы субботы, сообщает Центральное телевидение Китая.

Девятый в этом году тайфун достиг побережья городского уезда Вэньлин провинции Чжэцзян в 01.45 10 августа по местному времени (9 августа 20.45 мск). Максимальные порывы ветра достигали 52 метров в секунду. Центральная метеорологическая служба Китая в пятницу утром объявила "красный", наивысший, уровень тревоги в связи с приближением супертайфуна.

Больше всего пока последствия ощущаются в провинции Чжэцзян.

В районе бедствия уже погибли 13 человек, еще 16 пропали без вести. В общей сложности в пострадавших районах находятся более 3 миллионов человек, эвакуированы уже более 750 тысяч. Стихия разрушила свыше 200 зданий, ещё около 3200 получили различные повреждения.

В общей сложности на востоке и юге страны эвакуированы уже более миллиона человек, из них 250 тысяч - из Шанхая.

Ria.ru

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