В Китае сообщили об усилении способности коронавируса передаваться от человека к человеку

Способность коронавируса нового типа 2019-nCoV передаваться от человека к человеку усилилась, в результате чего эпидемиологическая ситуация перешла в новую, более сложную стадию.

Об этом в воскресенье на пресс-конференции заявил глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй,- сообщает «ТАСС».

«Вирус передался людям из дикой природы и начал адаптироваться к существованию в человеческом организме, после чего перешел в стадию, когда начал передаваться от человека к человеку», - сказал он.

«Похоже, что способность вируса передаваться от человека к человеку усилилась. Специалисты полагают, что эпидемия перешла в сравнительно серьезную и сложную стадию», - подчеркнул глава ведомства.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в крупном китайском городе Ухане. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания достигает 2027 человек, число летальных исходов составляет 57. Заражение подозревается еще у 2,7 тыс. человек, случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае.

Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.

А.А.