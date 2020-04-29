В Китае возобновляется внутренний туризм

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В Китае началось восстановление внутреннего туризма после пандемии коронавируса.

Об этом, как передает 1news.az со ссылкой на РИА Новости, сообщает крупнейший туроператор Китая Ctrip. По данным компании, в стране начались турпоездки небольших групп. Вернулись к работе более 1600 популярных туристических мест, открылись многие достопримечательности.

Отмечается, что жители Китая проявляют интерес к возможности поездок в ближайшее время. В компании ожидают, что туристическая сфера вскоре восстановится после кризиса, а к октябрю, когда в Китае отмечают День образования КНР, выйдет на прежний уровень.

А ставший «родиной» коронавируса китайский город Ухань уже почти вернулся к нормальной жизни после победы над эпидемией. Напомним, что постепенное снятие карантинного режима здесь началось 8 апреля.

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По данным газеты The Star, уже с завтрашнего дня главные достопримечательности города открываются для туристов, — правда, пока только речь идет лишь о жителях Китая.

В частности, заработает живописный парк вокруг башни Желтого Журавля, который каждый день посещают тысячи человек.

Чтобы попасть к башне, посетители будут сканировать удостоверение личности или QR-код, а также так называемый «код здоровья».

Напомним, 26 апреля в уханьских больницах не осталось ни одного зараженного COVID-19. Последние 12 пациентов были выписаны в конце минувшей недели. С декабря по всей провинции Хубэй были выявлены 68 128 случаев заражения, из которых 50 333 — в Ухане.

Н.А, Г.Р.