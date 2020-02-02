1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Кюрдамире столкнулись два автомобиля, есть пострадавшая - ФОТО

Сегодня в 22:15 ~ 1 минута на чтение 247
В Кюрдамире столкнулись два автомобиля, есть пострадавшая - ФОТО

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, инцидент был зафиксирован на участке трассы Баку-Газах, проходящей через село Атакишили.

Житель Гейчайского района, Камран Огтай оглы Керимов, 1969 года рождения на своем автомобиле марки “VAZ-21010” столкнулся с автомобилем “Mercedes”, которым управлял житель Имишли, Азер Джаванали оглы Насиров, 1972 года рождения.

В результате аварии пострадала пассажирка “VAZ-21010”, жительница Гейчайского района Гюльсана Гумбат гызы Керимова, 1968 года рождения.

Раненую с различными телесными повреждениями доставили в травматологическое отделение Кюрдамирской центральной больницы.

По факту ведется расследование.

1news.az

247

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены