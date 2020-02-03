В Мадриде аварийно сел пассажирский самолет Air Canada

Пассажирский самолет Air Canada, направлявшийся в Торонто, совершил аварийную посадку в аэропорту Мадрида после выработки топлива, сообщает издание Pais.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Air Canada. выполнявший рейс AK837 из Мадрида в Торонто, вылетел в 14.55 из мадридского аэропорта, однако во время взлета в самолете сломалось шасси. Профсоюз пилотов Sepla сообщил, что при взлете части шасси попали в двигатель. самолет несколько часов летал на низкой высоте, чтобы выработать топливо.

По данным газеты, самолет приземлился без инцидентов. К взлетной полосе направлены команды службы спасения.

Оператор испанских аэропортов AENA сообщает в Twitter, что после приземления самолета "механики оценивают состояние воздушного судна, чтобы определить, как лучше всего организовать высадку пассажиров". На борту самолета находится около 130 человек.

Ранее аэропорт Мадрида был закрыт в течение примерно часа из-за обнаружения вблизи дронов.

РИА Новости