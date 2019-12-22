В Международном центре мугама в рамках фестиваля «Азербайджанские вокалисты» прошел очередной концерт

~ 1 минута на чтение

21 декабря в Международном центре мугама в рамках фестиваля «Азербайджанские вокалисты» состоялся концерт хора имени Джахангира Джахангирова Азербайджанского государственного телевидения и радио. Художественный руководитель коллектива - Шахла Алекперова.

В концертную программу были включены произведения У.Гаджибейли, Саида Рустамова, Франческо Де Майо, Франца Шуберта, Джахангира Джахангирова, народные песни.

Выступления солистов Орхана Нура, Парвиза Вердиева, Саиды Манафовой, Айнур Искендерли и хора были встречены зрителями с большим интересом.

Финальный концерт фестиваля, который продлится до 24 декабря, состоится в Центре Гейдара Алиева.

АЗЕРТАДЖ