В мире коронавирусом заразились более 3 млн человек

~ 2 минуты на чтение 181

По состоянию на утро 28 апреля в мире зафиксировано 3 064 838 случаев инфицирования коронавирусом, 211 609 летальных исходов, при этом 922 403 человека выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Worldometers, передает РИА Новости.

В стране - лидере по распространению коронавируса – США – количество подтвержденных случаев превысило миллион (1 010 507), зафиксировано 56 803 летальных случая. 138 990 человек выздоровели.

В нижней части «антирейтинга» стран с наибольшей заболеваемостью – перестановки: Китай опустился на последнее десятое место, а РФ поднялась на девятое. Разница между двумя странами – 5 тыс. случаев (82 836 и 87 147 соответственно).

В Азербайджане первый случай инфицирования коронавирусом подтвердился 28 февраля.

По состоянию на понедельник, 27 апреля, в Азербайджане всего выявлено 1678 случаев заражения коронавирусом. 1162 человека выздоровели, 22 – скончались. 494 инфицированных продолжают лечение.

Проведено 128 тысяч 807 тестов на выявление коронавируса.

С целью недопущения распространения инфекции в стране введен особый карантинный режим: до 4 мая выход из дома без веской причины грозит штрафом. Разрешение выйти из дома нужно получать посредством СМС.

Действует специальный штаб в составе руководящих лиц структур и соответствующих госорганов при Кабинете министров, а также «горячие линии»: +994 (12) 492 41 61, +994 (12) 492 75 54, +994 (12) 505 03 30, + 994 (12) 505 13 33.

Те, у кого есть вопросы по поводу эпидемиологической ситуации в стране, связанной с коронавирусом, могут обратиться в колл-центр Госагентства по обязательному медстрахованию по номеру 1542.

1news.az