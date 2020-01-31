В Москве по инициативе Лейлы Алиевой прошла конференция на тему «Азербайджанская молодежь России» - ФОТО

В Москве по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, председателя Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) Лейлы Алиевой состоялась конференция на тему «Азербайджанская молодежь России».

В конференции приняли участие активисты АМОР, представители азербайджанской диаспоры, государственных органов, молодежных организаций России, блогеры. На мероприятии были обсуждены разработка и реализация совместных проектов в сфере науки и образования, культуры и др.

Координатор проектов АМОР Рамин Раджабов, открыв конференцию, от имени вице-президента Фонда Гейдара Алиева, председателя АМОР Лейлы Алиевой поприветствовал участников, пожелал им успешной работы. Он отметил, что проведение конференции АМОР накануне Дня молодежи, отмечаемого в Азербайджане 2 февраля, является знаменательным событием. Рассказав о проведенной под руководством вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой работе АМОР, которое недавно отметило свой 10-летний юбилей, Р.Раджабов подчеркнул проекты, реализованные в сфере образования, культуры, экологии, здравоохранения и др. «Отрадно, что азербайджанская молодежь, наряду с тем, что активно интегрируется в российское общество, также не забывает о своих корнях, обычаях и традициях», - сказал он.

Ответственный секретарь АМОР Джейхун Гусейнов в выступлении рассказал о государственной заботе в Азербайджане о русском языке и литературе. Он подчеркнул, что молодежь внимательно наблюдает за происходящими в России и Азербайджане процессами, радуется успехам друг друга. Установление между нашими народами дружественных добрых отношений стало возможно благодаря мудрой политике глав государств Ильхама Алиева и Владимира Путина.

Заместитель руководителя международного направления организации «Молодая гвардия» партии «Единая Россия» Валерия Сидоренко, отметив, что с АМОР осуществляются совместные проекты в различных направлениях, сказала, что успешно проведены совместные мероприятия на тему парламентских дебатов социально-политического направления. «Думаю, целесообразно проводить такие мероприятия последовательно. Молодежь также заинтересована в совместной деятельности. Нас очень радует участие в нынешней конференции, на которой обсуждаются очень важные вопросы, азербайджанской молодежи, обучающейся как в Москве, так и в регионах. Такие организации, как «Молодая гвардия» и АМОР, направляют молодежь, оказывают им содействие в правильной реализации своего потенциала. Желаю российской и азербайджанской молодежи продвигаться вперед, не боятся трудностей», - подчеркнула В.Сидоренко.

Корреспондент издания «Молодежь Дагестана» Мария Малова сказала, что еще со студенческих лет тесно сотрудничает с АМОР: «Еще с того времени члены АМОР проявляли активность. Сейчас я и мои ровесники, несмотря на то, что не студенты, собрались здесь для того, чтобы поддержать студентов, поинтересоваться их проблемами и планами. Хорошо, что мы не теряем связи с моими азербайджанскими друзьями».

На конференции представительница азербайджанской диаспоры, доктор экономических наук, доцент Айбениз Рустамова, координатор Всероссийского общественного движения «Добровольные медицинские работники» Ольга Никитина, помощник депутата Государственной Думы Юлия Шманцр, активистка АМОР Илаха Алекберова и другие рассказали о сотрудничестве между молодежью двух стран, значении разработки совместных проектов на актуальные социальные темы.

АЗЕРТАДЖ