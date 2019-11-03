В Москве сносят кинотеатр «Баку» - ФОТО

В Москве начат снос здания известного кинотеатра «Баку».

Как сообщает АПА, начаты работы по демонтажу здания кинотеатра «Баку» на улице Усиевича 12/14 в престижном районе Аэропорт Северного административного округа Москвы.

В здании функционировал также одноименный азербайджанский ресторан. Работы по сносу здания с привлечением тяжелой техники начались несколько дней назад.

На месте сносимого здания будет построен семиэтажный торговый центр, застройщиком которого является банк ВТБ. По сообщению, участок в 2000 кв. метров в новом здании будет сдан в аренду азербайджанским предпринимателям. На арендуемых участках планируется открыть кинотеатр «Баку» и центр азербайджанской культуры.

Отметим, что кинотеатр «Баку» был построен в 1974 году по проекту архитекторов И. Н. Волкова, Э. В. Смолиной и Л. Я. Фадеевой. В оформлении здания использованы мотивы традиционной азербайджанской архитектуры. Первоначально имел один кинозал на 800 мест и широкоформатный экран.

В кинотеатре было три зала: на 600, 70 и 60 мест.

А.А.