В Москве состоялась церемония открытия бюста Насими - ФОТО

В Москве состоялось торжественное открытие бюста азербайджанскому поэту и философу Имадеддину Насими.

Как сообщает АПА, в церемонии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, заместитель министра культуры РФ Павел Степанов, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И.Рудомино Михаил Шепель и представители общественности обеих стран.

Бюст Насими был установлен в Атриуме Библиотеки иностранной литературы М.И. Рудомино.

Автор бюста скульптор Айдын Зейналов.

В 2019 году исполняется 650 лет со дня рождения Насими. Распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 2019 год объявлен в Азербайджане «Годом Насими».