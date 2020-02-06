В Москве умер сын экс-президента Кыргызстана

Сын первого президента Кыргызстана Аскара Акаева Айдар скончался в возрасте 43 лет.
По словам близких друзей семьи, у мужчины диагностировали сердечный приступ, врачи не смогли его спасти.
Акаев вместе с женой, сыном и дочерью жили в Москве.
Айдар был старшим сыном Аскара Акаева. В 2005 году вместе с сестрой Бермет стал депутатом парламента в 2005 году, но после "тюльпановой" революции в Кыргызстане итоги выборов аннулировали.
После возбуждения нескольких уголовных дел по финансовым махинациям и выводе средств семья президента покинула страну и уехала в российскую столицу.
Sputnik Кыргызстан