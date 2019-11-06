В Национальной библиотеке состоялась презентация книги «Аида Имангулиева. Библиография» - ФОТО

5 ноября в Национальной библиотеке имени М.Ф.Ахундзаде по случаю 80-летнего юбилея со дня рождения выдающегося ученого-востоковеда, литературоведа, критика, переводчика, доктора филологических наук, профессора Аиды Имангулиевой состоялась презентация книги «Аида Имангулиева. Библиография» и электронной базы данных «Аида Имангулиева - 80».

В церемонии презентации, организованной Министерством культуры совместно с Национальной библиотекой, приняли участие члены правительства и государства, а также известные ученые.

Директор Национальной библиотеки Керим Таиров в своем выступлении рассказал о жизни и творчестве выдающегося ученого Аиды Имангулиевой. Он отметил, что Аида Имангулиева родилась 10 октября 1939 года в Баку в семье представителей интеллигенции. В 1957 году окончила с золотой медалью среднюю школу номер 132 в Баку и поступила в Азербайджанский государственный университет (ныне Бакинский государственный университет) на отделение арабской филологии факультета востоковедения. К.Таиров сказал, что, защитив в 27 лет кандидатскую диссертацию, Аида Имангулиева начала трудовую деятельность в Институте востоковедения Национальной Академии наук Азербайджана. Благодаря таланту, трудолюбию, она прошла путь от должности младшего научного сотрудника до старшего научного сотрудника, заведующей отделом, заместителя директора по научной работе и наконец директора. Было отмечено, что ее глубокие теоретические знания, аналитическое мышление, начитанность, знание нескольких восточных и западных языков были главными факторами, обусловливающими успех ее исследований. В своей научно-организационной деятельности Аида ханым уделяла большое внимание подготовке высококвалифицированных кадров арабистов. За короткое время в руководимом ею отделе арабской филологии было защищено более 10 кандидатских диссертаций.

«Еще одной заслугой Аиды ханым было воспитание достойных для общества детей. Ее старшая дочь Наргиз Пашаева, посвятившая жизнь науке, является ректором Бакинского филиала Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, вице-президентом Национальной Академии Наук Азербайджана. Вторая дочь - Мехрибан Алиева - Первый вице-президент Азербайджанской Республики сегодня проводит огромную работу для развития нашего государства и государственности», - сказал К.Таиров.

Затем был продемонстрирован документальный фильм, повествующий о жизни и творчестве ученого.

Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова рассказала о творчестве выдающего ученого, отметила значение книг. Она подчеркнула, что такое издание об Аиде Имангулиевой, которая стала первой женщиной - доктором филологических наук по арабистике, является очень радостным событием. Отметив, что библиография - это подлинный источник, повествующий о жизни и творчестве ученого, Х.Гусейнова сказала, что данное издание представляет важность с точки зрения глубокого изучения научного наследия Аиды Имангулиевой.

«Представление таких изданий обществу говорит о том, что творчество видных ученых, посвятивших свою жизнь науке, всегда в центре внимания. И Аида Имангулиева - одна из таких представительниц интеллигенции. Особое место в ее творчестве занимает тема, посвященная отношению к женщине в различных культурах и правам женщин. С этой точки зрения ее работы очень важны и для азербайджанского гендероведения. При непосредственном ознакомлении с научным творчеством А.Имангулиевой можно отчетливо увидеть культуру Запада и Востока, в целом, бытующие в мире системы общественно-философской мысли», - сказала Х.Гусейнова.

Говоря о пропаганде богатого творческого наследия незабываемого ученого, академик-секретарь Отделения общественных наук НАНА, академик Наргиз Ахундова сказала, что любовь к науке, которую испытывала Аида Имангулиева с молодости, и ее шаги в этом направлении сделали ее выдающимся ученым. Она отметила, что синтез литературы Востока и Запада лежит в центре творчества ученого: «Мы всегда внимательно слушали лекции Аиды ханым. Она привила нам интерес к арабской литературе. К ее творчеству всегда будут обращаться. Научная деятельность Аиды ханым и сегодня вызывает интерес, и в будущем будет так».

Автор предисловия к книги «Аида Имангулиева. Библиография» директор института востоковедения НАНА, академик Гёвхар Бахшалиева подчеркнула, что известный ученый неоднократно представляла азербайджанскую востоковедческую науку за пределами республики. Было доведено до внимания, что Аида Имангулиева в своей научно-организационной деятельности постоянно уделяла внимание подготовке высококвалифицированных кадров арабистов. Неслучайно, за короткое время в возглавляемом ею отделе арабской филологии благодаря ее непосредственным усилиям состоялась защита более 10 кандидатских диссертаций.

Г.Бахшалиева подчеркнула, что областью исследований Аиды Имангулиевой, имя которой значится среди всемирно известных востоковедов, значилась арабская филология или эмигрантская литература. Однако, исследуемые Аидой ханым вопросы выходят за рамки востоковедения и филологической мысли.

Говоря о человеческих качествах незабываемого ученого, оратор поделилась своими воспоминаниями о ней, поблагодарила всех, кто внес вклад в создание книги «Аида Имангулиева. Библиография».

Директор Центра Ататюрка в Азербайджане, академик Низами Джафаров, декан факультета востоковедения Бакинского государственного университета, профессор Эльхан Азизов в своих выступлениях рассказали о жизни и творчестве ученого, ее вкладе в науку, неустанных научных исканиях.

В рамках мероприятия молодой поэт Севиндик Насибоглу прочитал стихи, посвященные Аиде Имангулиевой.

Затем была представлена электронная база данных «Аида Имангулиева - 80».

Отметим, что в библиографии, подготовленной Национальной библиотекой из серии «Выдающиеся личности Азербайджана», имеются разделы «Основные даты жизни и творчества Аиды Имангулиевой», «Мудрые изречения в трудах Аиды Имангулиевой», «Выдающиеся личности об Аиде Имангулиевой». В библиографическом пособии собраны труды ученого - книги, произведения, изданные в периодике, сборниках, научно-исследовательские и публицистические статьи, переводы, а также книги, отражающие ее жизнь и творчество, диссертации, статьи, материалы, опубликованные на русском и других языках. Впервые в библиографию включены также разделы «Аида Имангулиева в библиотеках мира» и «Аида Имангулиева в университетских библиотеках мира». Литература в книге сгруппирована в хронологическом и алфавитном порядке.

Библиография рассчитана для ученых востоковедов, литературоведов, библиографов, а также и для широкой читательской аудитории.

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