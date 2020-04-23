В ОАЭ началось поэтапное восстановление экономической деятельности страны

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Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) приступают к поэтапному восстановлению экономической жизни после жестких ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса нового типа.

Как сообщил в четверг телеканал Al Arabiya, следом за столицей Абу-Даби эмират Дубай объявил об открытии с 25 апреля торговых и деловых центров, а также возобновлении деятельности предприятий.

По информации телестанции, экономическая жизнь эмирата будет восстанавливаться поэтапно. В режиме минимальной загрузки возобновляют работу торговые и бизнес-центры, коммерческие структуры, социальные службы, запускается общественный транспорт, метро и служба такси.

Постепенно вернутся к работе промышленные и строительные предприятия, а также культурные учреждения. При этом будут приниматься все меры предосторожности, включающие соблюдение гражданами дистанции, проведение полной санитарной обработки помещений, обязательное ношение медицинских масок и перчаток.

Во избежание ажиотажа и большого скопления людей магазинам запрещено на данном этапе проводить акции и распродажи. Метро возобновляет работу одной из двух веток с семи утра до семи часов вечера, в дальнейшем ожидается запуск второй ветки и продление времени работы.

Водный транспорт пока не действует, также недоступна услуга по аренде автомобилей. С 22 до 6 утра в ОАЭ будет действовать комендантский час.

А.А.