В Оренбурге гражданина Азербайджана осудят за 500 рублей

В Оренбургский городской суд передано дело гражданина Азербайджана, которого обвиняют в даче взятки сотруднику ГИБДД.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АиФ Оренбург, история началась еще в 2017 году. Гость областного центра проехал на красный свет, за что и был остановлен инспектором ДПС. Пока он составлял протокол, нарушитель попытался откупиться от наказания, предложив правоохранителю взятку в размере 500 рублей (13 манат).

Инспектор от денег отказался, а иностранец попал под следствие по обвинению в мелком взяточничестве, пишет издание. Однако во время предварительного следствия он скрылся за границей, его разыскивали 1,5 года и все-таки привлекли к ответственности.

1news.az