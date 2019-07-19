В Пакистане разбился легкомоторный самолет, боровшийся с саранчой

Два человека погибли при падении легкомоторного самолета, который распылял химикаты с воздуха для борьбы с саранчой, крушение произошло близ города Садикабад в пакистанской провинции Пенджаб, передает телеканал ARY News.

Саранча поела зеленые растения и кустарники, повредила посевы и фруктовые сады в некоторых районах провинций Пенджаб и Синд. Для борьбы с нашествием насекомых местная администрация попросила власти Пенджаба прислать специальный самолет. Вскоре правительство провинции предоставило Садикабаду воздушное судно, оборудованное всем необходимым для травли саранчи.

Причиной крушения самолета, согласно источникам канала, стала техническая неисправность, которая возникла при распылении химикатов. В результате происшествия погибли двое: пилот и инженер департамента по защите растений. Вскоре после ЧП на место крушения прибыли полиция и спасатели. Правоохранители вскоре оцепили эту территорию.

Ria.ru