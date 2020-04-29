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В Palmali сообщают об угрозе жизни Мубариза Мансимова

Сегодня в 12:22 ~ 1 минута на чтение 168
В Palmali сообщают об угрозе жизни Мубариза Мансимова

Здоровье основателя группы компаний Palmali Мубариза Мансимова, арестованного в Турции по обвинению в причастности к террористической организации FETÖ, в серьезной опасности, сообщила пресс-секретарь Palmali Фидан Гулиева.

На своей странице в Facebook Фидан Гулиева написала, что ввиду того что незадолго до ареста Мубариз Мансимов перенес сложную операцию, он должен находиться под врачебным наблюдением.

По ее словам, пока он находился в тюрьме, его иммунная система сильно ослабела, рана воспалилась, на теле образовались опухоли, возникли проблемы с печенью. В этой ситуации распространение коронавируса создает опасность для жизни Мубариза Мансимова, отметила Фидан Гулиева.

«Несмотря на юридические инициативы и требования, Мубариз Мансимов до сих пор не отправлен в больницу», - написала она.

По ее словам, необходимость постоянного врачебного наблюдения подтверждают медицинские отчеты и они были представлены адвокатами в соответствующие органы, но Мубариз Мансимов до сих пор не помещен в больницу.

Напомним, что Мубариз Мансимов был арестован в Турции 17 марта. По данным турецких СМИ, он обвиняется в причастности к террористической организации FETÖ, предпринявшей в июле 2016 года попытку госпереворота в Турции. Расследование о причастности Мансимова к FETÖ ведется Бюро по борьбе с терроризмом и организованной преступностью Стамбульской республиканской прокуратуры. В рамках расследования 15 марта Мансимов был задержан.

1news.az

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