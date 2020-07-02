В период пандемии COVID-19 в Азербайджане возрос интерес к электронной подписи

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В период пандемии COVID-19 увеличился спрос на электронную подпись (e-imza), выдаваемую Информационно-вычислительным центром Министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Пресс-служба Министерства транспорта, связи и высоких технологий отмечает, что январе-июне этого года гражданам было выдано 1244 сертификата электронной подписи, предпринимателям – 2144, юридическим лицам – 1666. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных сертификатов увеличилось на 20 процентов.

А государственным структурам, подавшим заявку на получение электронной подписи, было выдано 3375 сертификатов электронной подписи.

Всего за первое полугодие 2020 выдано 8429 сертификатов. За этот период количество операций, осуществленных при помощи электронной подписи, превысило 6 миллионов (6102250).

Отметим, что государственные органы, предприниматели, юридические и физические лица, желающие получить электронную подпись, могут сделать заказ online, посетив сайт e-imza.az.

Напомним, что электронная подпись является работающим в соответствии с электронной логикой средством идентификации и подписи, которое можно использовать в виде смарт-карты и USB-токена, созданных в цифровой среде. Эта подпись, которая не может быть подделана, действительна в течение 3 лет и не может быть изменена.

При помощи электронной подписи можно воспользоваться различными услугами в области налогообложения, таможни, финансов, образования и т.д. Такие важные электронные услуги, как подача электронных налоговых деклараций, декларирование товаров и транспортных средств на таможне, электронная регистрация уведомлений о трудовых договорах, интернет и мобильный банкинг, осуществляются посредством электронной подписи.

Одним словом, с сертификатом электронной подписи можно без каких-либо препятствий и безопасно пользоваться всеми электронными услугами. Государственные учреждения и неправительственные организации, граждане могут использовать эту услугу для отправки подписанных документов друг другу.

Феликс Вишневецкий