В Перу шесть человек погибли при обвале крыши - ФОТО

По меньшей мере шесть человек погибли и сорок пострадали в Перу в результате обвала крыши здания во время празднования дня святого Франциска Ассизского, сообщает местное издание Republica.
По данным газеты, инцидент произошел в воскресенье около 17.00 по местному времени (01.00 14 октября по мск) в заведении Dos Estrellas в округе Уанкан в центральной части страны. Причиной обвала стали обильные дожди и град.
На месте происшествия продолжают работать службы спасения. Согласно газете, под обвалами могут еще находиться люди.
Ria.ru
Desgracia en Huancán. Techo de local "Dos estrellas" se cae y aplasta invitados a una fiesta de cumplimiento de matrimonio. Se han reportado heridos y probablemente cinco muertos. Techo no soportó la fuerte lluvia y granizada de ésta tarde. Seguiremos informando. pic.twitter.com/F4kzuWMoWX — Betty Chamorro B. (@betty_chamorro) October 14, 2019