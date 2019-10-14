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В Перу шесть человек погибли при обвале крыши - ФОТО

Сегодня в 14:30 ~ 1 минута на чтение 339
В Перу шесть человек погибли при обвале крыши - ФОТО

По меньшей мере шесть человек погибли и сорок пострадали в Перу в результате обвала крыши здания во время празднования дня святого Франциска Ассизского, сообщает местное издание Republica.

По данным газеты, инцидент произошел в воскресенье около 17.00 по местному времени (01.00 14 октября по мск) в заведении Dos Estrellas в округе Уанкан в центральной части страны. Причиной обвала стали обильные дожди и град.

На месте происшествия продолжают работать службы спасения. Согласно газете, под обвалами могут еще находиться люди.

Ria.ru

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