«В подземке станет прохладнее»: На двух станциях Бакметрополитена установлены новые вентиляторы - ФОТО

«Бакинский метрополитен завершил установку двух из семи новых вентиляторов, закупленных для установки на станциях».

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов, один из них установлен на станции «Мемар Аджеми», а другой - на станции «Гара Гараев».

«Мощность электродвигателя этих вентиляторов типа VOM24R, произведенных российским машиностроительным заводом «Вентпром», составляет 75 кВт, производительность - 60-65 кубометров воздуха в минуту.

Согласно договору с заводом-производителем, вентиляторы изготовлены с учетом требуемых условий и испытаны в заводских условиях при участии представителей бакинского метро Производительность и технические показатели новых вентиляторов полностью соответствуют условиям эксплуатации Бакинского метрополитена.

Режим работы новых вентиляторов можно изменять в течение 30 секунд. Это очень важный вопрос с точки зрения укрепления безопасности, обеспечения более гибкого перехода от одного режима к другому в чрезвычайных ситуациях. Новые вентиляторы являются малошумными», - отметил Б.Мамедов, добавив, что остальные пять вентиляторов будут устанавливаться в течение 2019 года поэтапно, в том числе, и на других станциях.

В частности, работы по их установке уже начаты в туннелях станций «Улдуз» и «Нариман Нариманов», а также на станции «Низами».

Тимур Рзаев