В Польше пройдет международный фестиваль «Флаг Азербайджана»

В польском городе Гданьск 2-3 ноября будет проведен IX Международный интеллектуальный фестиваль «Флаг Азербайджана», организованный Клубом интеллектуальных игр «Атешгях» при финансовой поддержке Фонда молодежи Азербайджана.

Фестиваль, посвященный Дню Государственного флага Азербайджана, пройдет под эгидой Федерации интеллектуальных игр Азербайджана и Объединения Европейских интеллектуальных клубов.

В рамках фестиваля «Флаг Азербайджана – 2019» будут организованы турниры по играм «Что? Где? Когда?» и «Брейн Ринг», а также интеллектуально-развлекательной игре «QuAZ».

По словам председателя оргкомитета фестиваля Илькина Етирмишли, мероприятие проводится ежегодно с целью ознакомления зарубежных знатоков с культурным и историческим наследием азербайджанского народа посредством интеллектуальных игр.

В редакторскую группу входят: Александр Коробейников (Москва), Максим Мерзляков (Воронеж), Дмитрий Борок (Москва), Дмитрий Башук (Харьков), Александр Кудрявцев (Николаев). Ведущий фестиваля – Елена Кейране.

Фестиваль «Флаг Азербайджана» ранее проводился в Риге, Санкт-Петербурге, Минске, Вильнюсе, Калининграде, Киеве, Праге и Таллине.

1news.az