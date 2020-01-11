В поселке Масазыр выявлены нарушения нормативных требований по управлению бытовыми отходами - ФОТО

В Министерство экологии и природных ресурсов поступила жалоба в связи с накоплением отходов и распространением плохого запаха на территории городка, заложенного в поселке Масазыр Абшеронского района для вынужденных переселенцев из Зангиланского района.

Факты, указанные в жалобе, были на месте изучены сотрудниками министерства.

Как сообщили в пресс-службе министерства, в ходе осмотра территории было установлено, что на участке площадью 2000 квадратных метров выявлены нарушения нормативных требований экологического законодательства по управлению бытовыми отходами.

Для устранения допущенных правонарушений в кратчайшие сроки и во избежание повторения подобных случаев в будущем председателю Масазырского муниципалитета Абшеронского района Сиянфару Алиеву дано обязательное для исполнения указание.

В настоящее время под наблюдением местных сотрудников министерства представителями Масазырского муниципалитета территория очищается от отходов.

АЗЕРТАДЖ