В престижном жилом комплексе «Измир Резиденс» остались последние квартиры с «купчей» для покупки – ФОТО

Каждый человек хочет жить в качественном доме, где он может быть уверен как в надежности конструкции, так и в качестве примененных технологий.

Сегодня в Баку строится множество новых комплексов, но не так много имеется уже завершенных зданий, которые можно уверенно назвать зданиями высочайшего качества.

Расположенный в Баку рядом с парком Измир и отелем Hyatt Regency престижный жилой комплекс «Измир Резиденс» отвечает самым высочайшим современным требованиям безопасности и качества.

Строительство комплекса «Измир Резиденс» было завершено несколько лет назад, а недавно он прошел государственную приемку, и жильцы комплекса получили желанные выписки из реестра.

Государственные органы подтвердили высокую сейсмическую устойчивость комплекса, надежную гидроизоляцию фундамента и всего здания, высокое качество дренажной и противопожарной систем.

На данный момент в комплексе осталось в свободной продаже буквально считанное количество квартир:

3 квартиры 2-комнатные площадью 88 кв. м.

7 квартир 3-комнатных площадью 110-155 кв. м.

5 квартир 4-комнатных площадью 197.6 кв. м.

3 квартиры 6-комнатные площадью 285 кв. м.

Квартиры расположены как в той части, которая имеет панораму на город и море, так и в той, где уют сочетается с умиротворенным спокойствием и тишиной парка Измир. Сам парк Измир примыкает к зданию и является практически его продолжением.

В комплексе имеется закрытый двор площадью 2000 кв. м., 5-этажная парковка. Отделанный дорогим мрамором холл соединяет все блоки здания. Весь периметр комплекса, все блоки и холл оснащены камерами наблюдения, которые осуществляют наблюдение и охрану 24 часа в сутки.

В каждом блоке установлены 2 высококачественных лифта фирмы «Митсубиши».

В здании подключен газ во все квартиры, имеется котельная. Инженерные коммуникации внутри квартир проложены металлопластиковыми пятислойными трубками от немецкой фирмы Superpipe 5 Int’l (гарантия на 50 лет).

Лично ознакомиться с комплексом и стать владельцем квартиры в комплексе «Измир Резиденс» можно, связавшись по телефонам:

050-261-0-274 и 050-261-0-246.

Стоимость квадратного метра квартиры в комплексе составляет 2 950 манатов (без ремонта).

Покупка квартиры в уже завершенном престижном комплексе «Измир Резиденс» может стать вашей самой лучшей инвестицией в будущее своей семьи.

Вступите в новый 2020-й год с новой квартирой в престижном качественном жилом комплексе класса Премиум!

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