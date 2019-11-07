В прифронтовой зоне проходит «Шествие флага» - ФОТО

«Шествие флага» по случаю Дня Государственного флага проходит 7 ноября в селе Гузанлы Агдамского района Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, мероприятие организовано Министерством образования совместно с Министерством обороны.

Основная цель «Шествия флага» - пропаганда национальных атрибутов, поощрение патриотизма среди молодежи, национальных и моральных ценностей.

В шествии принимают участие заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, глава Исполнительной власти Агдамского района Вагиф Гасанов, сотрудники Министерства обороны, депутаты, члены Общественного совета при Министерстве образования, военные, преподаватели и студенты, представители СМИ и другие.

Отметим, что 9 ноября отмечается День Государственного флага Азербайджана.

17 ноября 2009 года Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «Об учреждении Дня Государственного флага Азербайджанской Республики». А 4 декабря того же года Милли Меджлис официально утвердил 9 ноября как День Государственного флага.

После восстановления государственной независимости государственный флаг Азербайджана как символ национального суверенитета стал для всех граждан нашей страны одним из священных атрибутов государственности.

Этот флаг, доставшийся нам в наследство от Азербайджанской Демократической Республики, демонстрирует приверженность нашего народа идеологии свободы, национально-духовным ценностям и общечеловеческим идеалам.

Эльшан Рустамов, Г.Р.