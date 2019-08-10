В пригороде Осло произошла стрельба в мечети

"Берум. Исламский центр аль-Нур. В мечети произошла стрельба. Один убит. Один пострадал. Преступник был арестован. Полиция работает на месте. Ничто не указывает на то, что в инцидент было вовлечено больше людей. Ущерб (от стрельбы) неизвестен", - говорится в сообщении полиции Осло в Twitter.