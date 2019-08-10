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В пригороде Осло произошла стрельба в мечети

10 Августа, 2019 в 22:46 ~ 1 минута на чтение 348
В пригороде Осло произошла стрельба в мечети
Стрельба произошла в мечети в коммуне Берум близ Осло: один человек убит, преступник арестован, сообщает полиция норвежской столицы.
 
"Берум. Исламский центр аль-Нур. В мечети произошла стрельба. Один убит. Один пострадал. Преступник был арестован. Полиция работает на месте. Ничто не указывает на то, что в инцидент было вовлечено больше людей. Ущерб (от стрельбы) неизвестен", - говорится в сообщении полиции Осло в Twitter.
 
Как сообщает телекомпания NRK, в мечети найдено несколько единиц оружия. Информация о стрельбе поступила в полицию в 16.45.
 
РИА Новости
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