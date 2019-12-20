В Приморском парке замечен новый хвостатый гость – символ 2020 года – ФОТО

Вчера мы написали и показали то, как Приморский парк готовится к Новому году.

Сегодня на своей странице в Facebook представитель пресс-службы Управления Приморского парка Гюнай Ельмаргызы опубликовала фотографии нового «гостя» бульвара – милого крысенка, одетого в костюм Деда Мороза.

Ведь Крыса – это символ наступающего 2020 года. Этот знак начинает новый 12-летний цикл китайского гороскопа, и именно поэтому год Крысы считается значимым абсолютно для всех знаков как восточного, так и западного гороскопа.

Поговаривают, что Белая Крыса оценит заслуги всех знаков за прошедшие 12 лет и раздаст каждому новые задания на будущий цикл гороскопа. В том, что впереди нас ожидает год, в который необходимо наметить планы на ближайшую дюжину лет и проложить маршрут к новой прекрасной и счастливой жизни – сомнений нет.

Впрочем, о наступающем 2020-м, о том, что лучше готовить для праздничного стола, в какие цвета наряжаться и что ожидать от грядущих 12 месяцев, мы вам скоро расскажем.

И.Н., Э.Т.