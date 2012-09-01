В пятницу на Абшероне до +22

В пятницу, 25 октября, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако вечером местами возможен кратковременный дождь.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, северо-западный ветер днем сменится южным.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит от +12 до +16, днем - от +18 до +22, непосредственно в Баку ночью - от +12 до +14, днем - от +20 до +22.

Атмосферное давление будет немного выше нормы – 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет равна 70-80%, днем - 55-65%.

В районах Азербайджана в пятницу ночью и утром местами возможны дожди и туман, в дневные часы в большинстве районов преимущественно без осадков. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит от +10 до +15, днем - от +20 до +25, в горах ночью - от +4 до +8, днем - от +10 до +15.

Гидрометцентр отмечает, что слабое колебание метеорологических показателей на Абшероне 25 октября благоприятно отразится на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.