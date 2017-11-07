В пятницу на Абшероне дождливо, ветер северный

В пятницу, 1 ноября, в Баку и на Абшероне временами дождливо, местами осадки будут интенсивными, ветер северный, умеренный.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +10 до +13, днем - от +13 до +15, непосредственно в Баку ночью - от +11 до +13, днем - от +13 до +15.

Атмосферное давление будет немного выше нормы – 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 80-90%.

В районах Азербайджана в пятницу также дождливо, в некоторых северных и прибрежных районах осадки могут быть интенсивными, в горной местности возможен снег. Ночью и утром местами туман, ветер преимущественно западный, временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от +9 до +12, днем - от +15 до +19, в горах ночью - от +2 до +5, днем - от +6 до +9.

Елена Остапенко, Э.Т.