В пятницу на Абшероне хорошая погода

В пятницу, 8 ноября, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, без осадков, утром местами слабый туман, ветер юго-западный.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +10 до +13, днем - от +17 до +21, непосредственно в Баку ночью - от +10 до +12, днем - от +19 до +21.

Атмосферное давление будет немного выше нормы – 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет равна 65-75%, днем - 40-50%.

В районах Азербайджана в пятницу также преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, ветер западный.

Температура воздуха ночью составит от +5 до +10, днем - от +17 до +22, в горах ночью - от +2 до +7, днем - от +12 до +17.

Гидрометцентр отмечает, что 8 ноября на Абшероне будет преобладать температура, близкая к климатической норме, что на фоне слабого колебания метеорологических показателей благоприятно отразится на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.