В пятницу в Баку сохранится теплая погода

В пятницу, 20 декабря, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман, умеренный северо-западный ветер днем немного усилится.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +3 до +6, днем - от +11 до +14, непосредственно в Баку ночью - от +4 до +6, днем - от +12 до +14.

Атмосферное давление повысится с 766 до 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет равна 70-80%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана в пятницу также преимущественно без осадков, моросящий дождь возможен лишь вечером в некоторых прибрежных районах. Местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит от 0 до +5, днем - от +11 до +16, в горах ночью - от 0 до +5, днем - от +6 до +11.

Гидрометцентр отмечает, что преобладание умеренного ветра в целом окажет благоприятное воздействие на самочувствие метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.