1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В пятницу в поселке Забрат выпало 98% нормы осадков

9 Августа, 2019 в 17:49 ~ 1 минута на чтение 788
В пятницу в поселке Забрат выпало 98% нормы осадков

Утро пятницы, 9 августа, на Абшероне оказалось чрезмерно дождливым.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, в поселке Забрат в первой половине дня выпало 4 мм осадков, что составляет 98% месячной нормы.

В других частях города осадков также было много: в Баку 4 мм (66% месячной нормы), в Маштагах 4 мм (52% месячной нормы), в поселке Бина 3 мм (49% месячной нормы), на о. Чилов 2 мм, в Сумгаите, Пираллахи, Нефтяных камнях – 1 мм.

Температура воздуха в пятницу на 2-4 градуса ниже климатической нормы.

В районах Азербайджана осадки были не столь значительными.

Елена Остапенко

WhatsApp

788

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены