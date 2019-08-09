В пятницу в поселке Забрат выпало 98% нормы осадков

Утро пятницы, 9 августа, на Абшероне оказалось чрезмерно дождливым.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, в поселке Забрат в первой половине дня выпало 4 мм осадков, что составляет 98% месячной нормы.

В других частях города осадков также было много: в Баку 4 мм (66% месячной нормы), в Маштагах 4 мм (52% месячной нормы), в поселке Бина 3 мм (49% месячной нормы), на о. Чилов 2 мм, в Сумгаите, Пираллахи, Нефтяных камнях – 1 мм.

Температура воздуха в пятницу на 2-4 градуса ниже климатической нормы.

В районах Азербайджана осадки были не столь значительными.

Елена Остапенко