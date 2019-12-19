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В работе Google произошел масштабный сбой

Сегодня в 14:43 ~ 1 минута на чтение 1415
В работе Google произошел масштабный сбой

Проблемы в работе поисковой системы Google наблюдаются в четверг.

Об этом говорится на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов,- сообщает «ТАСС».

Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из Турции, Болгарии, Греции, Великобритании, Нидерландов, а также Ирака. В России с проблемами столкнулись преимущественно жители Москвы.

По данным мониторинговой группы NetBlocks, в четверг утром пользователи видеохостинга YouTube, электронной почты Gmail и Google из Турции, Ирана, Болгарии и некоторых других стран Восточной Европы столкнулись с проблемами в работе этих сервисов.

В NetBlocks отметили, что возникшие сбои были вызваны технической ошибкой и никак не связаны с интернет-фильтрацией или отключениями мобильной связи, к которым иногда прибегают власти.

А.А.

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