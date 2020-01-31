В рамках проекта «Наш двор» в Сабаильском районе благоустроен и передан в пользование жителей очередной двор - ФОТО

31 января в рамках проекта «Наш двор», осуществляемого Общественным объединением IDEA и направленного на благоустройство дворов, нуждающихся в ремонте, сдан в пользование жителей очередной обновленный двор.

В открытии двора, а также в массовой акции посадки деревьев, проведенной во время мероприятия, приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

Обновленный двор охватывает многоэтажные здания по адресу: Сабаильский район, поселок Бадамдар, улицы Рафига Искендерова 4A и Азиза Назарова 3, 3A, 5 и 9, в которых проживают около 850 человек.

Основная цель проекта «Наш двор» заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении озеленений, составляющих основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жизни людей.

В очередном благоустроенном дворе предусмотрены также возможности для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, в целях создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп, и эффективной организации досуга для молодежи, в том числе создании навыков регулярно заниматься спортом, на территории построены площадка с искусственным покрытием для мини-футбола, детские игровые площадки, установлены различные спортивные сооружения, а также велосипедная дорожка протяженностью 160 метров. Помимо этого, на территории установлены 3 беседки, многочисленные скамейки и мусорные баки.

С учетом пожеланий жителей во дворе установлены новые осветительные столбы, полностью отремонтированы фасад, крыша и подъезды зданий, а также в блоках установлены новые железные двери. Наряду с восстановлением существующего озеленения, на территории дополнительно посажены 130 деревьев и кустарников, создана зеленая полоса на участке площадью 600 квадратных метров. С целью обеспечения безопасности людей установлены камеры видеонаблюдения и пожарные гидранты.

Реализация данного проекта предусматривается во всех районах Баку. В связи с этим просьба представлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах нашей столицы.

АЗЕРТАДЖ