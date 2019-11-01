В рамках проекта «Социальные сады» закладываются фруктовые сады еще для 250 семей - ФОТО

На втором этапе проекта «Социальные сады», реализуемого Министерством труда и социальной защиты населения совместно с Общественным объединением «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева, закладываются фруктовые сады еще для 250 семей.

Как сообщили в отделе связей с общественностью и коммуникации министерства, на первом этапе проекта, целью которого является поддержка программы самозанятости, в прошлом году в 37 районах были заложены современные фруктовые сады, овощеводческие и бахчеводческие хозяйства, которые были переданы 125 малообеспеченным семьям. На втором этапе проекта владельцев фруктовых садов станет в два раза больше – 250 семей.

Для этого в настоящее время осуществляется работа по вспахиванию земельного участка площадью 195 гектаров и приведению его в надлежащее для посева состояние, посадке около 143 тыс. различных продуктивных фруктовых саженцев, установке на участках современной оросительной системы, обеспечению хозяйств минеральными и органическими удобрениями. Крмое этого, участок площадью более 22 гектаров очищается от старых деревьев, пеньков и кустарников, зарываются опоры и возводятся ограждения на расстоянии более 25 тыс. метров.

Кроме того, для обеспечения оросительных систем электроэнергией предусмотрена установка электрических столбов на расстоянии более 9 тыс. метров, прокладка линий, установка счетчиков, для обеспечения оросительной водой участков с расстояния более 6,2 тыс. метров планируется доставка посредством пластический труб воды.

Будет обеспечена поддержка семьям в вопросах орошения, агротехнического ухода, оказания консультативных услуг, логистики, а также в организации продажи готовой продукции.

Проект «Социальные сады» направлен на обеспечение самозанятости 250 малообеспеченных семей и перехода к малому семейному бизнесу, в то же время, созданием новых садоводческих участков оказывается поддержка развитию сельского хозяйства, являющегося одной из важных сфер ненефтяного сектора.

АЗЕРТАДЖ